طرح منافسات – القوات البحرية الملكية السعودية
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٠) صفحة (١٥) بتاريخ (٢٠١٦-١٢-٢٧)
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