طرح منافسة – إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة

طباعة التعليقات

15B

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٠) صفحة (١٥) بتاريخ (٢٠١٦-١٢-٢٧)

الأكثر تعليقاً

الأكثر مشاركة في تويتر

الأكثر مشاركة في فيسبوك