غرق فريق كرة قدم ومشجعيه

توفي 30 شخصا من لاعبي ومشجعي فريق كرة قدم محلي، غرقا في بحيرة ألبرت في أوغندا، بعد انقلاب قارب كان يقلهم أثناء احتفال بعيد الميلاد.

وأعلنت الشرطة المحلية، الاثنين، أنها تمكنت بمساعدة صيادين من إنقاذ 15 شخصا آخرين كانوا على متن القارب ذاته وقت انقلابه.

وقال مصدر في الشرطة إن “الركاب كانوا يرقصون وبعضهم سكارى”، مشيرا إلى أن القارب كان يحمل 45 شخصا، هم أعضاء فريق كرة قدم محلي ومشجعين للفريق.

وأوضح المصدر أن الحادث الذي وقع رغم هدوء مياه البحيرة، كان سببه تكدس الركاب في جهة واحدة من القارب.

وكان الجميع متجهين من قرية كاويباندا في إقليم بوليسا إلى إقليم هويما، غربي أوغندا، لمشاهدة مباراة ودية بمناسبة الكريسماس.

وحوادث الغرق أمر معتاد في أوغندا، وحادث بحيرة ألبرت هو الثاني خلال أيام في البلد الواقع وسط إفريقيا، بعد مقتل 20 شخصا الجمعة في بحيرة فيكتوريا.