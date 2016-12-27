أتربة وغبار على 4 مناطق

تنشط اليوم رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على مناطق شمال ووسط المملكة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال ووسط وغرب المملكة، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الشمالية للبلاد، كما تتوقع تكون الضباب على شرق المملكة خلال الليل والصباح الباكر.

ويتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.