تغريم 47 منشأة صناعية مخالفة

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جدةواس

غرّمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 47 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، شملت منشآت صناعية بمناطق الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والمدينة المنورة.

وأفاد رئيس لجنة النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات بالهيئة الدكتور ماجد أبو عشي، أن العقوبات تنوعت بين المخالفات المالية، وأمر إغلاق حتى يتم تصحيح وضعها البيئي، مؤكدًا أن ذلك ضمن جهود الهيئة في تطبيق النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في المملكة.

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