روسيا تعلق رحلات طائرات TU-154

علقت روسيا اليوم الثلاثاء، جميع الرحلات على طائرات TU-154 حتى معرفة سبب تحطم الطائرة المنكوبة.

وتحطمت طائرة التوبوليف “تي يو-154″ التي كانت تقل 92 راكبا، الأحد، في البحر الأسود بعيد إقلاعها متوجهة إلى سوريا.

وأعلنت وكالة إيتار تاس الروسية، صباح اليوم، العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة العسكرية، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن الصندوق الثاني، وعن جثث الركاب الذين كانوا على متنها.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم انتشال قطعة من جسم الطائرة يبلغ طولها 4.5 أمتار وعرضها 3.5 أمتار الاثنين، موضحة أن الحطام موزع في دائرة قطرها 500 متر.