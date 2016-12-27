شرطة جازان ترصد 232 مخالفة على منشآت تجارية

رصدت شرطة منطقة جازان ممثلة في شعبة الحراسات امنية المدنية 232 مخالفة على منشآت ومجمعات تجارية، في إطار جولاتها التفتيشية على المنشآت والمجمعات التجارية بالمنطقة للتأكد من نظاميتها وحرصا على توفير كل الجوانب امنية بها وفق انظمة والتعليمات.

وأوضح الناطق اعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد عبدالرحمن الزهراني، أن تلك المخالفات تضمنت مخالفات لنظام الحراسات امنية المدنية، ومخالفات لشركات تمارس نشاط الحراسات امنية، ومنها الكشف عن شركة تمارس نشاط الحراسات امنية بتراخيص مزورة تم تدوين محضر بالواقعة وضبط المتهمين فيها وإحالتهم لجهة الاختصاص.