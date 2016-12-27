تدريب 183 ألف في المعاهد الأهلية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تدريب 183691 متدرب ومتدربة في معاهد ومراكز التدريب الأهلية بالمملكة خلال العام الهجري الماضي، وذلك في أكثر من 300 تخصص تم تحديدها بناءً على احتياج القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي ” أن المؤسسة تعمل على تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار بالتدريب كي يساهم هذا القطاع الحيوي في تقديم برامج تدريبية تتوافق واحتياجاته وسد حاجة سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة حيث تقوم المؤسسة من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالترخيص للقطاع الخاص، لافتتاح منشآت تدريبية، والإشراف على جودة التدريب في تلك المنشآت ومطابقتها لاشتراطات وأنظمة ولوائح التدريب الأهلي، ومن ثم التأكد من جودة المخرجات”.

وأشار العتيبي إلى أن منطقة الرياض تصدرت أعداد المتدربين في معاهد التدريب الأهلي بنسبة 33 %، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 32% ثم المنطقة الشرقية بنسب 15.4%، وبلغ إجمالي عدد المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية 945 في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأكد العتيبي أن الدورات التي أشرفت عليها المؤسسة تدخل ضمن أربع برامج هي الدورات التطويرية أو الدورات القصيرة وهي التي لا تقل عن يوم ولا تزيد عن شهر، وثانياً الدورات التأهيلية ومدتها أكثر من شهر إلى أقل من سنة ولا يقل عدد ساعاتها التدريبية عن ستين ساعة، وثالثاً البرامج التأهيلية ومدتها تتراوح بين سنه إلى أقل من سنتين، وأخيراً الدبلوم التدريبي ومدته بين سنتين إلى ثلاث سنوات بعد شهادة المرحلة الثانوية أو من يعادلها.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة أن الدورات التدريبية التي قدمتها مراكز ومعاهد التدريب الأهلية كانت في عدة مجالات من أبرزها الحاسب الالي والسفر والسياحة والجيولوجيا والبترول والغاز والإعلام والتجميل والتفصيل والديكور والتطوير الإداري.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين في قطاع التدريب الأهلي خلال الفترة القادمة، مع المحافظة على ضمان جودة التدريب وتقديم الخدمات للراغبين في الاستثمار في قطاع التدريب عبر الإدارة العامة للتدريب الأهلي أو فروعها الموزعة في جميع مناطق المملكة والبالغ عددها 23 فرعاً بمختلف مناطق المملكة.