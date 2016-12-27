خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي وجموعاً من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض اليوم، أصحاب السمو الأمراء، ومفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة، وجموعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله والأمير سعد بن عبدالله بن تركي، أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، و مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، و وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير فهد بن تركي بن جلوي، و الأمير فيصل بن سعود بن محمد، و الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف، و محافظ الدرعية، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والمستشار بالديوان الملكي، الأمير خالد بن سعود بن خالد، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، و الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، ووكيل الحرس الوطني لشئون الأفواج، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، و الأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعد بن سعود، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، و المستشار في الديوان الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن تركي بن فهد، والأمير نواف بن سعد بن سعود، والأمير سلطان بن سيف الدين بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير نايف بن بندر بن عياف، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن فهد بن مشاري، والأمير فهد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن، والأمير فواز بن سلمان بن فواز بن سعود، والأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير سلمان بن سلطان بن سعود، والأمير سلطان بن خالد بن ثنيان.