إطلاق نار على منسوبي مدرسة بتثليث

أقدم أحد الطلاب بإطلاق النار على مدرسته ومنسوبيها من الخارج، بعد وقوع مشاجرة جماعية بين عدد من الطلاب في إحدى المدارس بمحافظة تثليث اليوم.

وقال المتحدث الإعلامي باسم تعليم بيشة “وقعت مشاجرة جماعية اليوم بين مجموعة من الطلاب بإحدى المدارس بمحافظة تثليث، ثم خرج طالب من المدرسة وقام بإطلاق النار على منسوبي المدرسة ومنسوبيها’ ولم يصب أحد”.

وأوضح بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتسببين في المشاجرة، وتحفظت على أطراف المشاجرة لكشف الملابسات، في حين يوالي تعليم الليث متابعة الموضوع”.

يُذكر أن هذه هي الحالة الثانية لإطلاق نار على مدرسة ومنسوبيها بمحافظة تثليث خلال هذا الفصل الدراسي، وتعرض عدد من المعلمين والطلاب في الواقعة الأولى لإصابات طفيفة.