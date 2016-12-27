الاتحاد يتجاوز الأهلي.. ويضرب موعداً مع النصر في نهائي كأس ولي العهد

ضرب نادي الاتحاد موعداً نارياً مع نادي النصر في نهائي كأس ولي العهد، بعد فوزه على فريق الأهلي بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة».

ودخل نادي الاتحاد المباراة بقوة وقدم واحد من أفضل أشواطه هذا الموسم، حيث فرض سيطرته على مجريات اللعب بفضل تألق ثلاثي خط الوسط جمال باجندوح كارلوس فيلانويفا وفهد الانصاری، وتناوب لاعبوه على إهدار الفرص السهلة حتى تمكن المهاجم التونسي أحمد العكايشي من افتتاح التسجيل في الدقيقة “27″ بعدما حول عرضية الظهير الأيمن عوض خريص بقدمه في شباك الحارس أحمد الرحيلي، ولم تمر سوى 10 دقائق حتى وقع المتألق محمود عبد المنعم “كهربا” على الهدف الثاني لنادي الاتحاد من تصويبه رائعة من داخل منطقة الجزاء مستغلاً تمريرة زميله أحمد العكايشي، في المقابل لم يقدم النادي الاهلي المستوي المأمول منه واعتمد على الأداء الفردي للثنائي عبد الفتاح عسيري و فيتفا، في ظل ابتعاد اغلب مفاتيح اللعب عن مستواهم خاصة الثلاثي تيسير الجاسم ومحمد عبد الشافي وعمر السومة .

وفي الشوط الثاني حاول النادي الأهلي العودة إلي المباراة وسنحت للاعبيه عدة فرص للتسجيل، وتمكن عمر السومة من تقليص الفارق في الدقيقة “72″ بتصويبه رائعة بعد تمريرة سحرية من فيتفا، ولم تمر سوي دقيقتين حتى سجل عمر السومة هدف التعادل لصالح فريقه الأهلي من ركلة جزاء تحصل عليها ” فيفتا ، وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه فيه الى التعادل واللجوء الى الوقت الاضافي اهدى فهد المولد نادي الاتحاد الفوز بأحرازه الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة “90″.