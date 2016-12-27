الفيفا يمنع الشباب من التسجيلات الشتوية

تلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً من الاتحاد الدولي “فيفا” تضمن منع نادي الشباب من تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق بعد أسبوع على خلفية مستحقات مالية للمدافع الأردني طارق خطاب، بعد تصعيد شكواه للفيفا لاستلام مستحقاته المتأخرة إثر قرار النادي الاستغناء عن خدماته منتصف مايو.

وقال مصدر في الاتحاد السعودي “سمحنا لنادي الشباب بقيد اللاعبين في الفترة الصيفية الماضية بعد أن أودع شيكا مصدقا بمستحقات خطاب، وأنهى اشتراطات القيد، ونظراً لوجود اللاعب خارج المملكة لم يتم التواصل معه، ليطلب نادي الشباب استلام الشيك والتعهد بإيصاله للاعب، وهذا ما حدث؛ حيث تم تحويل المبلغ للاعب الذي كان يسير بإجراءات شكواه الدولية، ويبدو أن الأمر كان خافياً على نادي الشباب”.

وأكد المصدر “موقف اتحاد الكرة السعودي سليم جداً، وسيتحرك فيما لو طلب نادي الشباب أي دعم قانوني”.

يُذكر أن الفيفا قد أصدر قراراً بخصم 3 نقاط من نادي الاتحاد على خلفية مستحقات مالية في الأسابيع الماضية.