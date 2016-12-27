إلغاء جواز السفر عند التأخر عن تسلمه 90 يومًا

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الذين أصدروا أو جددوا جوازات سفرهم إلكترونياً عبر خدمة “أبشر” إلى سرعة مراجعة إدارات المديرية التي حددوها لتسلّم جوازاتهم.

وأفاد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية، العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد، بتحديد 90 يوماً كحد أقصى لتسلّم جواز السفر بعد إصداره أو تجديده إلكترونياً.

وبعد انقضاء هذه المدة دون مراجعة صاحب الجواز؛ سيتم إلغاء جواز السفر مما يترتب عليه عدم استرداد الرسوم.

وإذا رغِب المواطن في إصدار أو تجديد جواز سفره؛ فإن عليه إعادة طلب الخدمة من جديد وفقاً لجميع متطلباتها نظراً لأن الجواز السابق تم إلغاؤه لعدم تسلّمه خلال المدة المحددة.

وحث العقيد السعد المواطنين على الاستفادة من خدمة إيصال الوثائق عبر البريد السعودي، إذ تمكِّنهم خدمة “واصل” من طلب إيصال جوازات السفر التي تم إصدارها لأول مرة إلى عناوينهم الوطنية.

وبالنسبة للجوازات المجددة؛ فإنه تلزَم مراجعة إدارات الجوازات التي حددها المواطن عند طلب التجديد إلكترونياً، وذلك لتدقيق الجواز السابق.