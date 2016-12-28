يتلقى المهندس ضاري بن عبدالرحمن العطيشان التهاني بمناسبة حصوله على رخصة مزوالة مهنة الهندسة المعمارية باسم مكتب تكوين للهندسة المعمارية، من قبل جمعية المهندسين السعوديين ووزارة التجارة والصناعة.
رخصة الهندسة للعطيشان
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٧) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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تهانبنا الحاره الي الاخ المهندس ضاري بن عبدالرحمن العطيشان نتمني له دوام التوفيق والنجاح