رخصة الهندسة للعطيشان

يتلقى المهندس ضاري بن عبدالرحمن العطيشان التهاني بمناسبة حصوله على رخصة مزوالة مهنة الهندسة المعمارية باسم مكتب تكوين للهندسة المعمارية، من قبل جمعية المهندسين السعوديين ووزارة التجارة والصناعة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٧) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)