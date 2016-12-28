جدة كذا .. إتي وبحر

ضرب فريق الاتحاد موعداً مع نظيره النصر في المباراة النهائية لمسابقة كأس ولي العهد بفوزه على غريمه التقليدي الأهلي 3-2 مساء أمس الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة.

وكشر الاتحاد عن أنيابه في الشوط الأول وضع منافسه تحت الهجمات المتتالية، غير أنه اكتفى بتسجيل هدفين عن طريق المهاجم التونسي أحمد العكايشي (27)، والمصري محمود عبدالمنعم كهربا (38).

لكن الوضع تغيّر تماماً في الشوط الثاني، إذ عاد الأهلي من بعيد بتقليص الفارق عبر مهاجمه السوري عمر السومة (72)، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف التعادل للأهلي (76) من ركلة جزاء.

وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه فيه إلى التعادل واللجوء إلى الوقت الإضافي أهدى فهد المولد فريقه الاتحاد الفوز بإحرازه الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة (90).

الاتحاد يقصي الأهلي .. ويتأهَّل للنصر

أكلوهم بروح النمور

ضرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد موعداً مع نظيره النصر في المباراة النهائية لمسابقة كأس ولي العهد بفوزه على غريمه التقليدي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في جدة.

وبدأت المباراة مثيرة من الطرفين خصوصاً من جانب الفريق الاتحادي الذي فرض سيطرته المطلقة بفضل تألق ثلاثي خط الوسط جمال باجندوح وكارلوس فيلانويفا وفهد الأنصاري، لكن لاعبيه تناوبوا على إهدار الفرص السهلة حتى تمكن المهاجم التونسي أحمد العكايشي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 27 بعدما حوّل عرضية الظهير الأيمن عوض خريص بقدمه في شباك الحارس أحمد الرحيلي، ولم تمر سوى 10 دقائق حتى وقع المتألق محمود عبدالمنعم «كهربا» على الهدف الثاني للاتحاد من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء مستغلاً تمريرة زميله أحمد العكايشي.

في المقابل لم يقدم الأهلي المستوي المأمول منه واعتمد على الأداء الفردي للثنائي عبد الفتاح عسيري و فيتفا، في ظل ابتعاد أغلب مفاتيح اللعب عن مستواهم المعروف، خاصة الثلاثي تيسير الجاسم ومحمد عبد الشافي وعمر السومة.

وفي الشوط الثاني، تحسن مستوى الأهلي ليخطف المهاجم عمر السومة هدف تقليص الفارق في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة داخل الصندوق بعد تمريرة متقنة من فيتفا، ولم تمر سوى دقيقتين حتى سجل عمر السومة هدف التعادل للأهلي من ركلة جزاء ارتبكت مع فيتفا.

وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه فيه إلى التعادل واللجــــوء إلى الوقت الإضافي أهدى فهد المولــد فريقــه الاتحــاد الفوز بإحرازه الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 90.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (١٤) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)