خريجون يعرضون لافتة تحمل صورة ولي العهد وكُتِب عليها «جاهزون للمهمات المستحيلة»

الرياض – يوسف الكهفي ولي العهد يتطلع إلى وصول القوات للمركز الأول عالمياً

الإعلام الخارجي شهد بالإنجازات .. و«وطن 87» خلال شهرين

أعلن قائد قوات الطوارئ الخاصة، الفريق خالد بن قرار الحربي، أن القوات ستستضيف خلال الشهرين المقبلين التمارين التعبوية «وطن 87» بمشاركة القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية.

وقال الفريق الحربي إن قوات الطوارئ الخاصة ستحقق تطلعات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الذي يتابع دوماً مهام القوات؛ الساعية إلى الوصول للمركز الأول عالمياً في مكافحة الإرهاب كونها حققت نجاحات متلاحقة في التصدي للإرهابيين أثناء المداهمات.

وجاءت تصريحات قائد القوات لوسائل الإعلام عقب رعايته، أمس الأول في الرياض، حفل تخريج دورة مهام وواجبات قوات الطوارئ الخاصة التأهيلية (18 و19) في مركز التدريب التخصصي.

وأشار الحربي إلى ريادة الأجهزة الأمنية السعودية.

وذكر أن لها السبق في إتقان التعامل مع التمارين التعبوية التي تُنفّذ سنوياً في جميع القطاعات.

وأشاد بحرص القيادة على أن يكون رجال الأمن على أهبة الاستعداد.

وحول استخدام قناة تليفزيونية أمريكية لقطات من مهام وفرضيات قوات الطوارئ الخاصة السعودية؛ علَّق الحربي «سمو ولي العهد يؤكد لنا دائماً أن الإنجازات التي يبذلها رجال الأمن ستحظى باهتمام بالغ من قِبَل وسائل الإعلام. وهذا (بث لقطات على قناة أمريكية) أكبر دليلٍ على مقولة ولي العهد، وما بثّته القناة يعد شهادة عالمية لإنجازات قوات الطوارئ الخاصة».

وأفاد الحربي بأن جميع الوفود التي حضرت من بعض الدول إلى التمارين التعبوية لقوات الطوارئ الخاصة خلال الأعوام الماضية دائماً ما تطلب أشرطة فيديو للفرضيات؛ للاستفادة منها وتطبيقها لدى أجهزتها الأمنية، لافتاً إلى حرص القوات على مد جسور التعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق الأمن ويقضي على الإرهاب وفق سياسة القيادة.

إلى ذلك؛ أبدى الحربي سعادته بانضمام كوكبة من أبناء الوطن الخريجين إلى ميدان الشرف مع زملائهم في «الطوارئ الخاصة».

وأفاد بانضمام 425 خريجاً إلى القوات بعد إتقانهم عدة مهارات وتطبيقات ميدانية بحرفية عالية خلال 8 أشهر.

وعزا هذا الفضل، بعد الله، إلى ولي العهد الذي يعمل دائماً بصمت ويتابع بدقة ويتطلع دائماً إلى أن تكون قوات الطوارئ في المركز الأول عالمياً؛ ويدعمها بما يخدم المنظومة الأمنية.

بدوره؛ لفت قائد مركز التدريب التخصصي في الرياض، المقدم سلمان العمر، إلى أهمية التدريب، وكذلك الدعم غير المحدود من قِبَل المسؤولين في قوات الطوارئ للنهوض بالعملية التدريبية، مؤكداً في كلمةٍ خلال حفل التخريج «الخريجون أتقنوا بكل حرفية مهام وواجبات قوات الطوارئ الخاصة خلال مدة وجيزة».

ونيابةً عن الخريجين؛ ألقى الخريج سالم البلوي كلمة. واستعرض الخريجون مهارات الرماية بالسلاح، والرماية بالأسلحة الخفيفة على مصدّة، والدفاع عن النفس، والتعامل مع الأسلحة وفكّها وتركيبها، والنزول بالحبال من على برج، كما نفذوا عرض «الفصيل الصامت»، وفرضية اقتحام مبنى.

ونفذوا، كذلك، عرضاً عسكرياً، وأدوا القسم. وكُرِّم الأوائل والمتميزون منهم.

وبعد عزف السلام الملكي في نهاية الحفل؛ تجوَّل الفريق الحربي في المعرض الأمني المصاحب.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٦) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)