بحث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وكان ولي ولي العهد أجرى، أمس الأول، اتصالاً هاتفياً بكيري.
ولي ولي العهد وكيري يبحثان مستجدات المنطقة
بحث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٢) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)
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