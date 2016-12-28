ولي ولي العهد وكيري يبحثان مستجدات المنطقة

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الرياضواس

بحث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وكان ولي ولي العهد أجرى، أمس الأول، اتصالاً هاتفياً بكيري.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٢) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)
الرياض  |  واس
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