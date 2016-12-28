110 شقق فندقية في الوقف الاستثماري لـ «أبحاث الإعاقة»

أكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المشروع الوقفي الاستثماري للمركز يقع على مساحة 7 آلاف و264 متراً مربعاً في حي السفارات بالرياض.

ووصف الأمير سلطان المشروع بـ «نقطة جذب لمرتادي الحي بعدد 110 شقق فندقية من فئة الـ 5 نجوم تمثّل الربط بين الحداثة والأصالة» في تصاميمها وواجهاتها الزجاجية وألوانها الصحراوية الطبيعية. وأشار الأمير سلطان إلى تطبيق معايير الوصول الشامل للبيئة العمرانية في جميع مرافق الوقف، ليصبح صديقاً للمعاقين، رافعاً أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على رعايته المشروع ومبادرته بدعمه مادياً.

وأشاد الأمير سلطان، في ذات السياق، بما حظي به المشروع من تفاعل متميز ومساندة ملموسة من كافة الجهات من مؤسسين وشركاء وداعمين لمركز أبحاث الإعاقة.

ويضم الوقف عدداً من المطاعم، ومسبحاً، ومقهى، ونادياً صحياً، وجلسات داخلية وخارجية مصممة وفق أحدث التصاميم العالمية. وتشرف على التشغيل شركة «راديسون بلو» العالمية. وبعد إنجاز مراحل متقدمة من المشروع؛ يُتوقَّع افتتاحه في سبتمبر المقبل. وأوضح الأمير سلطان بن سلمان: «مع ارتفاع تكاليف الأبحاث والبرامج البحثية؛ كان لابد من إيجاد مصادر دخل دائمة، الأمر الذي كان وراء إنشاء هذا المشروع الذي ستُخصَّص دخوله لدعم مسيرة المركز البحثية، بتوفير أوعية استثمارية ذات عوائد سنوية منتظمة لمساندة تنفيذ استراتيجية المركز ودعم أبحاثه ونشاطاته المختلفة». على صعيدٍ آخر؛ أشاد أعضاء الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعاقين بفوز الأمير سلطان بجائزة شخصية العام الخليجية الداعمة للعمل الإنساني في مجال الإعاقة لـ 2016، تقديراً لدوره البارز في دعم وتشجيع الأعمال الإنسانية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٣) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)