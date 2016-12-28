تدشين عيادة مضادات التجلط في مركز القلب بالدمام

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عيادة مضادات التجلط في مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بالدمام.

وأوضحت أن العيادة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وفي المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة، وبذلك ستكون مركزاً لتدريب الصيادلة في المنطقة وخارجها.

وقالت إن تدشين العيادة يهدف إلى تحديد الجرعة المناسبة عن طريق متابعة وفحص النسبة الطبيعية العالمية في العيادة «INR»، وتقليل التعارضات الدوائية والغذائية، إضافة إلى رفع وعي المريض وفهمه للدواء لتلافي حدوث أي جلطات أو نزيف، مبينة أن العيادة يتوقع أن تستقبل قرابة 17 مراجعا يومياً، ممن يتناولون عقار «الوارفارين».

وذكرت صحة الشرقية أن الصيادلة العاملين في العيادة حصلوا على شهادات من جامعة فلوريدا الأمريكية ودورات تدريبية من مستشفى جون هوبكنز أرامكو الطبي، مؤكدة أن العيادة ستسهم في تحقيق معايير برنامج الإقامة للصيدلة السريرية لمركز البابطين الذي يجري العمل على تحقيقه حالياً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٤) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)