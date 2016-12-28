شراكة مجتمعية بين «تنمية أم الساهك» و«تعليم القطيف»

أبرمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأم الساهك، شراكة مجتمعية مع مكتب التعليم بمحافظة القطيف، بهدف تعزيز الجهود ودعم تهيئة البيئة التعليمية، وكذلك تفعيل دور ومسؤولية اللجنة في المجتمع من الناحية العلمية.

وأبرم الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر مكتب التعليم بالقطيف، رئيس مجلس إدارة اللجنة مبارك المصلح، ومدير مكتب التعليم عبدالكريم العليط.

وأكد العليط حرص مكتب التعليم بالقطيف على المساهمة الفاعلة في إقامة ورعاية النشاطات والفعاليات التعليمية بالمحافظة، وكذلك السعي لمعالجة الظواهر السلبية وتدني مستوى التعليم في مدارس المركز، وتعزيز الشراكات الناجحة ومد آفاق التعاون مع الجهات والمؤسسات في المنطقة، وعلى رأسها لجان التنمية التي أصبحت تتطلع بدور كبير في قيادة ورعاية الحراك التنموي والأنشطة والفعاليات المجتمعية في المحافظة.

من جهته، أوضح المصلح أن توقيع عقد الشراكة المجتمعية مع مكتب التعليم يأتي تلبية لتوجهات اللجنة في تدعيم جهود تهيئة البيئة التعليمية في مركز أم الساهك والرقي بمستوى الطلاب التعليمي، وكذلك معالجة تدني مستوى الطلاب، وإبراز كافة النشاطات والفعاليات والمناسبات التي تقدمها اللجنة في تطوير التعليم بمدارس المركز.

وأضاف أن الشراكة تضمنت التعاون في إعداد برامج تعليمية تخدم المجتمع، وكذلك التعاون لتنظيم البرامج التي يقيمها الطرفان ودعم برامج الموهوبين في مركز أم الساهك.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٤) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)