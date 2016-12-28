وزير ألماني: حملة الملك سلمان بلسم للسوريين

وصف وزيرٌ ألماني حملة التبرعات التي أعلنت عنها القيادة السعودية بـ «بلسم وطمأنينة للشعب السوري».

وقال، في تصريحٍ في برلين أمس، إن الحملة التي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بها رسالة إلى السوريين «بأنهم ليسوا وحدهم».

وكشف جيرت مولر، وهو وزير التنمية والتعاون الدولي في الحكومة الألمانية، عن تقديم بلاده حوالي 15 مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة لأهالي مدينة حلب.

وحثَّ مولر المجتمع الدولي على ضرورة الإسراع في تقديم عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى سكان حلب (شمال سوريا)، مؤكداً الحاجة الملحة لتأمين المواد الغذائية والطبية وأطباء لمعالجة المصابين من سكان المدينة واللاجئين منهم وحمايتهم من برودة الشتاء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٣) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)