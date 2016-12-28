حملة للكشف عن الأمراض المزمنة في «تقني القطيف»

اختتمت الكلية التقنية بالقطيف، أمس، الحملة الصحية التي نظمتها على مدى يومين بحضور عميد الكلية المهندس أحمد الغامدي، واستهدفت جميع منسوبيها.

وذكر رئيس وحدة السلامة والصحة المهنية بالكلية جاسم رضوان، أن الهدف من الحملة هو الكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر، إلى جانب التثقيف الصحي، بالتعاون مع طبيب الكلية الدكتور أسامة زين العابدين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٥) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)