افتتاح مبنى الضمان الاجتماعي في المخواة

دشن أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود، أمس، مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة المخواة.

وفور وصوله إلى مقر المبنى تفضل بقص الشريط، ثم أزاح الستار عن اللوحة التذكارية لتدشين المبنى، وتجول داخل صالة المراجعين، واستمع إلى شرح قدّمه مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أحمد العاصمي عن الأقسام المختلفة بالمبنى، حاثاً المسؤولين في المكتب ببذل مزيد من الجهود لخدمة المراجعين والمحتاجين لخدمات الضمان، متمنيا للجميع التوفيق في مجال عملهم. كما اطلع الأمير مشاري بن سعود، على عدد من اللوحات والصور لبرنامج المشاريع المساندة الموجهة للمستفيدين من خدمات المكتب، وتفقد معرض الأسر المنتجة. من جهته، عبّر مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة المخواة هاني الغامدي عن شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على تدشينه مبنى المكتب واهتمامه ومتابعته لخدمات المكتب، منوهاً بالدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لمستفيدي الضمان الاجتماعي من إعانات نقدية وعينية وخدمات مساندة. وأوضح أن المبنى الجديد يقع على مساحة 2300م وبلغت تكلفته 7 ملايين ريال ويتكون من 3 طوابق تحتوي على عديد من الأقسام التي تقدم الخدمات لجميع مستفيدي الضمان للرجال والنساء، مشيراً إلى أن المكتب يخدم محافظتي المخواة وغامد الزناد، ويستفيد منه 4800 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات 1800 أسرة.

وأضاف الغامدي أن المكتب يقدم عديدا من الخدمات للمستفيدين منها المعاش الضماني، والمساعدات المقطوعة، وبرنامج الدعم النقدي لأجل الغذاء، والحقيبة والزي المدرسي، وسداد فاتورة الكهرباء، والأسر المنتجة، إلى جانب عديد من البرامج الأخرى. من جهة أخرى، يستقبل أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود، مساء اليوم، المسؤولين والمحافظين ومشايخ القبائل والأعيان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٥) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)