الأمير سعود بن نايف يتوسط أعضاء لجنة الحزام والداعمين لبرامجها (الشرق)

الدمام ـ الشرق الأمم لا تعلو إلا على أكتاف أبنائها

النعم تدوم بالشكر والعمل لا بالكسل وعدم المبادرة

أشاد أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالبرامج والفعاليات المتميزة التي تنفذها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء الحزام الذهبي والحزام الأخضر والهدا والجوهرة والأندلس في محافظة الخبر. ووجه بالتنسيق مع مجلس المنطقة الشرقية لدراسة تجارب اللجنة الناجحة للاستفادة منها في كافة محافظات ومدن المنطقة الشرقية، مبيناً أن مثل هذه التجربة تستحق ليس فقط الدراسة بل الدراسة والاستفادة، وأن تطبق على أحياء جديدة وقديمة، لتحقيق الهدف المقصود والأسمى وهو التواصل والتكافل والاجتماع وتفقد أحوال بعضنا بعضاً، متمنياً أن يدوم التواصل وتدوم المحبة والألفة، قائلاً “لا نتمنى أن يأتي اليوم الذي لا يعرف الإنسان مَن هو جاره ولا يتكلف بالسلام عليه، ولا نريد أن نرى في مساجدنا مجموعة من المصلين يقيمون في مكان واحد ويصلون في مسجد واحد ولا يعرف بعضهم بعضاً إلا بالوجه.

وقال خلال استضافته في المجلس الأسبوعي “الإثنينية” بالإمارة، مساء أمس الأول، لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء الحزام الذهبي، ومتدربي المعهد الصناعي في أرامكو السعودية، وأعضاء نادي رأس تنورة التطوعي، إن سبب ضياع كثير من الأمم أنها ابتعدت عن القرب عن بعضها بعضاً، فديننا العظيم يحثنا على صلة الرحم، والقرب من الجار، ونصرة الضعيف والمظلوم والمحتاج، ورد السلام، وإماطة الأذى، وكثير من مكارم الأخلاق التي هي في الإنسان العربي قبل أن تكون في الإنسان المسلم، ولكن أتى هذا الدين العظيم ليرسخ هذه العادات التي كانت قبل الإسلام، ويجعلها لنا منهج حياة نسير عليها.

وأكد الأمير سعود بن نايف أنه متى ما كانت النية صادقة والعزيمة والهمة عالية ستتحقق كثيراً من المنجزات لتنمية المجتمع وتطويره، وقال “نحمد الله أن مَنّ علينا بنعمه الواسعة، وجعل فينا من يفكر ويبدع ويعمل بأفكار فيها خدمة للمجتمع في مجالات عدة”، وأضاف “العمل يحتاج إلى التنظيم والتهيئة بالشكل الصحيح لكي يؤدي الغرض المطلوب منه، فالعمل المؤسساتي لابد أن يؤصل على قواعد ثابتة، فلا نريد أن يكون هناك حماس في البداية ومن بعدها تقل الهمم ويخف الحماس ويغيب بعضنا”.

وأشار إلى أن سكان الجزيرة العربية أثبتوا على مر العصور أنهم مجتمع متكاتف تعلوه الهمة والرفعة والسؤدد، وقد يحدث بين الحين والآخر خلافات وسوء فهم ولكن عند الحاجة تكون الغلبة للصالح العام، ولا يمكن لمكارم الاخلاق أن تسقط؛ لأن هذا ما جُبل عليه آباؤكم وأجدادكم من قبل في هذه الأرض المباركة.

وامتدح الأمير سعود بن نايف الدور الذي يقوم به المتدربون من المعهد الصناعي في أرامكو السعودية ونادي رأس تنورة التطوعي من أعمال تطوعية يشكرون عليها، مبيناً أن نادي رأس تنورة التطوعي كباقي الأندية التطوعية، لهم مساهمات تطوعية عديدة وجليلة في تنظيف الشواطئ وجعل المحافظة صديقة للبيئة، وهم مثال وغيرهم كثر في العمل التطوعي المنظم المنضبط، فلهم جميعاً منا كامل التقدير والتشجيع، وسيجدون الشكر من مجتمعهم والأجر والجزاء من رب العالمين، وتابع “الأمم لا تعلو إلا على أكتاف أبنائها، ومهما عملنا لن يستطيع أن يخدمنا أو يقوم بأمرنا إلا أنفسنا، وليس لنا إلا بعضنا بعضاً وعلينا أن نستذكر وننظر إلى مستقبلنا، فنحن لا نزال نعيش ولله الحمد في رغد من العيش، ولكن يجب على الإنسان العاقل المدرك أن يضع نصب عينيه أن النعم تدوم بالشكر والعمل، ولا تدوم بالكسل وعدم المبادرة بالعمل الدؤوب”.

وقدم الشكر لكل من أسهم أو شارك برأي أو بحضور أو مال أو بالتوجيه والمشورة لدعم لجان التنمية الاجتماعية الأهلية في المنطقة.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الحزام الذهبي مساعد بن زامل الزامل الشكر لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل في تنمية المجتمع تحقيقاً لرؤية 2030، وقال “نحن كلجنة تنمية اجتماعية منتخبة نشعر بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن والتحدي الكبير لتحقيق التنمية والأمن والأمان لبلدنا الغالي”، مبيناً أن ما يقوم به أمير المنطقة الشرقية من دعم متواصل ليس بجديد، بل استكمالا لما رسمه والده صاحب النظرة الثاقبة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، الذي أمر بتشكيل لجان التنمية لتفعيل دور المجتمع بالتنمية، مشيراً إلى أن اللجان التي تلعب دورا رئيساً في إقناع المواطنين بحاجة مجتمعهم المحلي إلى النمو والتطوير وإشراكهم في البحث عن احتياجاتهم والطرق المثلى لحل مشكلاتهم، ومن ثم التخطيط لبرامج الإصلاح اللازمة لتحقيق التنمية مادياً وأدبياً، كما تسهم في حفظ الشباب من الأفكار الضالة بإشغال أوقاتهم بما ينفعهم ويزيد من إمكاناتهم.

وأوضح أن اللجنة تأسست عام 1425هـ، وكانت بدايتها بسيطة، وتطورت بتعاقب الإدارات إلى أن وصلت اليوم لمكانة كبيرة تخدم جميع شرائح المجتمع بشتى أطيافه، وأضاف “كان من حكمة اللجنة السابقة أن ركزت على أن تكون اللجنة الجديدة غالبيتها شباب لمواكبة التطور السريع الذي تشهده دولتنا الغالية، وحملت اللجنة الجديدة على عاتقها إكمال ما بدأت اللجنة السابقة من تشييد مركز اجتماعي مكتمل المرافق والخدمات يلبي احتياجات أهالي الحي بجميع فئاته”.

إلى ذلك، استعرض المدير التنفيذي للجنة حماد الحماد برامج وفعاليات اللجنة التي تنظمها على مدار العام شاملة كل الفئات، ويتم تصميمها بناء على احتياج المجتمع عبر مرصد اجتماعي هو الأول من نوعه، ومعمل للابتكار لإعداد خطط البرامج وتنفيذها.

كما استعرض برنامج “معرض التخصصات الجامعية” الذي تنظمه اللجنة بالشراكة مع الجامعات في المنطقة وطلابها.

وكرم الأمير سعود بن نايف في ختام الجلسة، الداعمين والمساهمين في برماج وأنشطة لجنة التنمية الاجتماعية في الحزام الذهبي، ودشن مبنى اللجنة، وتسلم درعاً تذكارية من رئيس مجلس إدارة اللجنة مساعد الزامل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٤) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)