محافظ الأحساء يُدشن 25 مشروعاً مدرسياً تستوعب 13070 طالباً وطالبة

افتتح محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي في مدرسة الملك سلمان بن عبدالعزيز المتوسطة للبنين، أمس، 25 مشروعاً مدرسياً، بحضور وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية المهندس يونس البراك، ومدير تعليم الأحساء أحمد بالغنيم، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

وأكد مدير عام تعليم الأحساء أن التعليم في المملكة يحظى بالعناية والاهتمام، وشهد تحولات نوعية، مبيناً أن عدد المباني المدرسية بلغ 25، منها 11 مبنى مدرسي للبنين، و14 مبنى مدرسي للبنات، فيما كان نصيب قطاع الهجر خمسة مبانٍ مدرسية.

وأضاف أن السعة الطلابية لهذه المشاريع بلغت 13070، وعدد الصالات الرياضية 11، والملاعب العشبية 11، وجرى الاستغناء عن 13 مبنى مستأجر، فيما بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها 49 مبنى.

وقدم بالغنيم في ختام كلمته، الشكر لأمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على جهوده في دعم التعليم وتهيئة السبل لتأدية الرسالة التربوية والتعليمية على أكمل وجه، كما شكر محافظ الأحساء على حضوره وحسن توجيهه ومتابعته وتشجيعه الدؤوب لقطاع التعليم بالمحافظة.

من جهة أخرى، استقبل محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي في مكتبه بقصر المحافظة في الهفوف، أمس، مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد البديوي.

واطلع في بداية اللقاء على عرض مرئي عن مشروع «نسيج» الذي يهدف إلى تعزيز التلاحم والتعايش المجتمعي، وعلى برامج المركز الموجه للشباب، إضافة إلى إعداد فريق من المدربين في مشروع تدريبي من مدربين ومتدربات ليكون لهم دور في نشر القيم وبالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية.

ووجه محافظ الأحساء بالاهتمام بفئة الشباب والتركيز على ما يعمق قيم التلاحم وآثاره على مستقبل الوطن، مشيداً بتجربة تلاحم أهالي الأحساء فيما بينهم.

من جهته، قدم الدكتور خالد البديوي شكره للأمير بدر بن جلوي على حسن الاستقبال وتوجيهاته فيما يخص قيم التلاحم بين الجميع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٥) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)