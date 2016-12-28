نفَّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الأحساء صباح أمس، برنامجاً تدريبيا للعاملين في الأمن والسلامة بالمستشفى، قدمه الرقيب عبدالرحمن المساعد، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالأحساء العقيد فلاح القحطاني.
واشتمل البرنامج على تدريب 20 متدرباً على أعمال السلامة والإطفاء والإخلاء «عملي ونظري».
ويأتي البرنامج ضمن البرامج والأنشطة التي تقوم بها إدارة الدفاع المدني بالأحساء للمنشآت الحكومية والقطاعين الخاص والصحي بهدف تدريب منسوبيهم على السلامة والإخلاء.
تدريب 20 موظفاً على أعمال السلامة
نفَّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الأحساء صباح أمس، برنامجاً تدريبيا للعاملين في الأمن والسلامة بالمستشفى، قدمه الرقيب عبدالرحمن المساعد، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالأحساء العقيد فلاح القحطاني.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٥) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)
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