إحباط تهريب 25 ألف كيس تنباك و4 كيلوجرامات من الذهب و450 طيراً

أحبطت 3 جمارك سعودية تهريب كمياتٍ من التنباك والذهب المشغول والطيور.

وأعلن جمرك البطحاء تمكن أفراده من إحباط محاولة تهريب 25 ألفاً و382 كيساً من مادة التنباك «كانت مخبأة ضمن حمولة إحدى الشاحنات في طريقها للعبور إلى إحدى الدول المجاورة».

وأوضح مدير عام الجمرك، عبد الرحمن المحنا، أن المراقب الجمركي عثر على الأكياس مخبأة داخل بطانيات ضمن الحمولة.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وكانت الشاحنات قدِمت إلى الجمرك للعبور إلى إحدى الدول المجاورة (ترانزيت عن طريق المملكة).

وذكر المحنا أن تهريب مادة التنباك جاء بغرض التهرب من الرسوم الجمركية، مشيراً إلى تحقيق الجمارك السعودية نجاحات متواصلة في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه.

في غضون ذلك؛ أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي، في الرياض، محاولتين لتهريب كمية من الذهب المشغول بلغ وزنها 4 كيلوجرامات و»عُثِر عليها مخبأة مع مسافرَين قدِما إلى المملكة».

ولفت مدير عام الجمرك، سلطان الفهيد، إلى العثور أولاً على كيلوجرامين من الذهب المشغول بعدما خبأهما أحد المسافرين أسفل الملابس الداخلية التي كان يرتديها مستعيناً بشريط لاصق لتثبيتهما في منطقة الإخفاء.

وبطريقة التهريب نفسها؛ عثر الجمرك على كيلوجرامين آخرين من الذهب المشغول مع مسافرٍ آخر قدِم إلى المملكة عبر إحدى الرحلات.

وأكد الفعيد اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأبان أن «القصد من ذلك كان التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة على كمية الذهب»، مذكِّراً بتنصيص نظام مكافحة غسيل الأموال على «أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة بما فيها الذهب والمجوهرات، وتزيد قيمتها عن 60.000 ريال، الإقرار أو الإفصاح عنها، وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك».

و»يعد عدم الإقرار مخالفة صريحة تعرّض حاملها للمساءلة القانونية»، بحسب الفهيد.

فيما أحبط أفراد الجمارك في منفذ سلوى محاولة تهريب 450 من الطيور (من نوع الحمام) كانت «مخبأة داخل صندوق بعد أن تم وضع الأمتعة الشخصية عليها».

وأفاد مدير عام جمرك سلوى، علي العطوي، بعثور المراقب الجمركي، لدى تنفيذه الإجراءات الجمركية المعتادة لإحدى المركبات القادمة، على الطيور «مخبّأة داخل صندوقٍ تم وضعه بين الأمتعة الشخصية دون التصريح عنها»، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

واعتبر العطوي جهود الجمارك عاملاً مهماً في سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها «وذلك بعدم فسح أي من تلك الطيور وغيرها إلا بعد إنهاء جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

وتصدير أو استيراد مثل هذه الطيور مقيّد بإجراءات مسبقة يتعين إتمامها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للحياة الفطرية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٦) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)