3000 استمارة لقياس رضا المستفيدين من خدمات «أمانة الشرقية»

الدمام ـ الشرق

تعمل الإدارة العامة للمرصد الحضري بأمانة الشرقية حالياً على استطلاع رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم على مستوى حاضرة الدمام وأحيائها.

ويقوم فريق عمل من الباحثات السعوديات في المجمعات التجارية بالحاضرة على مدى أسبوعين، وفقاً لمذكرة تعاون واتفاقية بين أمانة المنطقة الشرقية وجمعية جود الخيرية النسائية، بتوزيع استمارة تتضمن مجموعة من الأسئلة البحثية المتخصصة للبحث في جودة الحياة وتكلفة المعيشة وأهم القضايا والمشكلات التي تؤثر على الحياة المعيشية، وأسئلة عن مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الأمنية والصحية والترفيهية والتسويقية والمرورية وذات العلاقة بوسائل المواصلات والمساكن ومواكبتها للقدرة الاقتصادية للمجتمع، بما في ذلك مستوى الدخل، ومدى إمكانية المدينة في إنتاج وتوليد فرص عمل للباحثين عنه، أو توفير مرافق مهمة مثل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف الأمطار وجودة السفلتة والإنارة والنظافة والخدمات الترفيهية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

وجهزت الاستمارة بطريقة يمكن من خلالها قياس مدى تقبل المجتمع للمشاركة بجلسات نقاش مع القطاعات الحكومية والخاصة التي تقود التنمية بالحاضرة والمساهمة بآرائهم لتحسين سبل الحياة في المدينة.

وأوضح مدير عام المرصد الحضري المهندس ناصر آل ظفر، أن الحملة التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري، شملت توزيع 3 آلاف استمارة، جزء منها على المدارس والجامعات لاستهداف شريحة الطلبة والمعلمين وأساتذة الجامعات، فيما وزع الجزء الآخر على بعض الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، كما وزع جزء ثالث على مؤسسات المجتمع المدني، وجزء آخر على بعض الشركات والقطاع الخاص.

ويهدف المرصد الحضري من خلال الاستطلاع إلى إنتاج المؤشرات الحضرية الخاصة بجودة الحياة والمؤشرات الحضرية الخاصة بازدهار المدن، كما سيتم إنتاج وقياس مؤشر السعادة من خلال تحليل بيانات الاستبيان وإنتاج المؤشرات المرتبطة والمركبة لمؤشري السعادة وازدهار المدن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٥) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)