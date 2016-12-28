اتفاقيتان بين هيئة الإعلام ومدينة العلوم

وقَّع وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، على اتفاقيتي تعاون بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فيما استقبل سفراء روسيا والجزائر وبنجلادش.

وفي إطار النسخ الثانية من فعاليات الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع؛ وقَّع رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والوزير الطريفي على اتفاقيتي التعاون.

وتهدف الأولى إلى إنشاء المنصة الإعلامية التلفزيونية وتطوير بيئة الإعلام المرئي والمسموع. بينما تهدف الثانية إلى إنشاء مركز الابتكار للألعاب الإلكترونية.

والملتقى الاستثماري للإعلام يُقام حالياً في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

واستقبل وزير الثقافة والإعلام، في مكتبه في المركز أمس، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة، أوليغ أوزيروف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون في المجالين الثقافي والإعلامي.

واستقبل الطريفي، كذلك، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أحمد عبدالصدوق، في لقاءٍ بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والإعلام.

كما استقبل سفير جمهورية بنجلاديش، غلام موشي، حيث بحث معه أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الثقافية والإعلامية وسبل تطويرها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٣) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)