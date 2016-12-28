محافظ الجبيل يُكرم 80 طالباً متفوقاً

رعى محافظ الجبيل عبدالله العسكر في قاعة الأمير متعب بن عبدالعزيز ببلدية المحافظة صباح أمس، حفل تكريم الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 1436 – 1437هـ والبالغ عددهم 80 متفوقاً، من مختلف المراحل الدراسية وطلاب التربية الخاصة، بحضور مدير مكتب التعليم بالجبيل ناصر الشمري، وأولياء أمور الطلاب وعدد من المسؤولين والداعمين.

وعبر مدير مكتب التعليم بالجبيل عن جزيل شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما توليه من رعاية واهتمام لقطاع التعليم في المملكة، مؤكداً أن ذلك أدى إلى تطوير العملية التعليمية وانعكس على جودة المخرجات، وأضاف: «نحن ماضون لتحقيق أهدافنا المتمثلة في التحول من مجتمع مستورد للمعرفة إلى مجتمع يصدّر العلوم والمعارف في مختلف المجالات، إضافة إلى مضي كافة منسوبي التعليم في تطوير العملية التعليمية بمختلف أطرافها».

وقدم شكره للمتفوقين وأسرهم، متمنياً لهم مزيداً من التفوق والتميز.

من جهته، ألقى ولي أمر الطالب تركي الشهري، كلمة أولياء الأمور عبر خلالها عن شكره للمعلمين نظير ما يبذلونه من جهود مع أبنائهم الطلاب، حاثاً الطلاب على بذل مزيد من الجهد والاستمرار لحصد أعلى الدرجات والتفوق.

وتم في ختام الحفل، تكريم الطلاب المتفوقين والرعاة، وبلدية محافظة الجبيل.

من جهة أخرى، يرعى محافظ الجبيل، في فندق الإنتركونتننتال مساء اليوم، المعرض النسائي «نمّي إكسبو الجبيل»، بمشاركة عديد من الأركان النسائية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٤) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)