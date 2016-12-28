خادم الحرمين يتكفل بنفقة قافلة عمرة أردنية

انطلقت أمس قافلة أردنية من ذوي الاحتياجات الخاصة في طريقها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وذلك على نفقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتشرف السفارة السعودية لدى عمّان على القافلة، بالتعاون مع جمعية رعاية الطفل المعاق الخيرية في أربد (شمال الأردن) والمركز التعليمي الطبي.

وتمنَّى سفير خادم الحرمين لدى عمّان، الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وصول المعتمرين بسلام وأداءهم مناسك العمرة بيسر.

وأكد أن السفارة التمست أهمية الإسهام في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لأداء شعيرة العمرة.

وأشار بيانٌ للسفارة إلى تقديمها خدمات وتسهيلات للمعتمرين وقاصدي البيت الحرام بشكل عام.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (٢) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)