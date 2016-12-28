انطلاق حملة إغاثة السوريين .. والمفتي: جودوا بما تستطيعون

بدأت أمس على القناة السعودية الأولى الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، التي أمر بتنظيمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -في جميع مناطق المملكة.

ووجَّه الملك بتخصيص 100 مليون ريال للحملة، ودشنها بتبرُّعٍ قدره 20 مليون ريال، وتبرّع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بـ 10 ملايين ريال، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بـ 8 ملايين ريال.

ودعا سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الجميع من مواطنين ومقيمين أن يجودوا بما يستطيعون فعله لإخوانهم السوريين، لأنهم منكوبون ومستحقون للمواساة وتضميد الجراح، سائلاً الله أن يكشف الضر والبلاء عنهم، وقدّم سماحته تبرعاً للحملة بمبلغ 100 ألف ريال.

من جهته وصف وزيرٌ ألماني حملة التبرعات التي أعلنت عنها القيادة السعودية بـ «بلسم وطمأنينة للشعب السوري»، وقال، في تصريحٍ في برلين أمس، إن الحملة بها رسالة إلى السوريين «بأنهم ليسوا وحدهم».

وكشف جيرت مولر، وهو وزير التنمية والتعاون الدولي في الحكومة الألمانية، عن تقديم بلاده حوالي 15 مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة لأهالي مدينة حلب.

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥١) صفحة (١) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٦)