زلزال بقوة 5.2 درجات يهز رومانيا

هز زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر رومانيا ليل الثلاثاء الاربعاء من دون ان يسفر عن ضحايا وفق ما افاد المعهد الوطني لفيزياء الارض.

وقال المتحدث باسم المعهد لوكالة فرانس برس ان “مركز الزلزال يقع في منطقة فرانكيا الزلزالية (شرق)، على عمق 100 كم”.

واضاف ان الزلزال الذي وقع الساعة 1:20 بالتوقيت المحلي (23:20 ت غ) وشعر به سكان بوخارست بقوة، لم يسفر عن خسائر بشرية او مادية.

وتقع منطقة فرانكيا (شرق) عند تقاطع ثلاث صفائح تكتونية. وتعتبر رومانيا من بين الدول الاكثر تعرضا للزلازل في اوروبا.

وفي العام 1997، اسفر زلزال بقوة 7.2 درجات عن مقتل 1574 شخصا.