الهلال أفضل ناد في الخليج

توج الهلال بجائزة أفضل نادٍ في الخليج عام 2016، والتي تم الإعلان عنها مساء يوم أمس الثلاثاء بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال حفل جلوب سوكر العالمي.

وتفوق الزعيم على العين الإماراتي وصيف دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، والريان القطري.

وتوّج الهلال الموسم الماضي بلقب كأس ولي العهد السعودي للمحترفين، ويتصدر حالياً الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه.

ونال الأزرق الجائزة بعد حصوله على النسبة الإجمالية من تصويت الجمهور الذي يمثل 60%، إضافة إلى لجنة التحكيم التي تمثل 40%.