كشف مصدر أمني في العراق، أمس الثلاثاء، عن اعتقال مساعد زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، و14 عنصراً آخرين من التنظيم شرق مدينة الموصل شمال العراق.

ووفقاً لما أوردته “السومرية” العراقية، قال المصدر “إن قوة من مكافحة الإرهاب تمكنت بعملية نوعية، من اعتقال “أبو حارث المتيوتي”، وهو مساعد أبو بكر البغدادي، بالإضافة إلى 14 عنصراً آخرين، يعتبرون خلايا استخبارية يعتمد عليها التنظيم المتطرف”، مشيراً إلى أن “الاعتقال تم في حي البكر”.

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “عملية اعتقال المتيوتي جاءت من خلال معلومات أدلى بها سكان الحي عن موقع تواجده والعناصر الآخرين”.