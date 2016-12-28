القبض على جانيين سلبا مقيما بالقوة

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متابعاتالشرق أونلاين

ألقت شرطة منطقة جازان ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي القبض على جانيين في العقد الثاني من العمر اعتديا على وافد وسلباه.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني أن مركز شرطة شمال مدينة جازان تبلغ من قبل أحد الوافدين عن تعرضه للاعتداء من قبل شخصين وسلب ما بحوزته من نقود ورغم شح المعلومات التي أدلى بها الوافد عن الجناة ومركبتهم فقد تم تمرير البلاغ للفرق الامنية العاملة بالميدان ما أسفر عن ضبطهما في وقت قياسي بجوار احد المراكز التجارية بمدينة جازان.

وأضاف الزهراني: “تم عرض الجناة على الوافد فتعرف عليهما، وتمت إحالتهما رفق أوراق القضية لجهة اﻹختصاص.

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