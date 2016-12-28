انخفاض درجات الحرارة على وسط وشرق المملكة

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الرياضواس

يتوقع لطقس اليوم سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شرق ووسط المملكة في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية ويصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على مناطق وسط وشرق المملكة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة، كما يتوقع تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من شرق ووسط المملكة.

ويتوقع كذلك أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرياض  |  واس

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