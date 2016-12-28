حذرت وزارة الداخلية المواطنين من السفر إلى دول الخليج بهويات وطنية غير واضحة المعالم، مطالباً بالتأكيد من سلامتها قبل السفر خارج المملكة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء د. محمد المرعول إن الوزارة تلقت ما يفيد من وزارة الخارجية بأن بعض المواطنين القادمين إلى مطار دبي يحملون هويات وطنية غير واضحة المعالم مما أعاق دخولهم وأوقعهم في حرج نتيجة لوجود حجوزات لهم في فنادق مسبوقة الدفع ما عرضهم لخسائر مالية.

وأضاف أن “الداخلية” تؤكد على كافة المواطنين المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي ممن يحملون الهوية الوطنية كوثيقة سفر بالتأكيد من سلامتها ووضوح معالمها قبل السفر خارج المملكة حتى لا يتعرضون لأي عوائق قد تمنعهم من دخول الدول التي يقصدونها.