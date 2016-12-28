العمل تستثني 4 فئات من تسجيل الآيبان

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن استثناء، الأيتام، وأبناء السجين، والمتغيب، والأسر المهجورة، من تسجيل رقم الحساب البنكي “الآيبان” في عملية تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وذكر وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي أن الوزارة ستستمر في الصرف للأيتام ممن هم أقل من 18 عاما ولأبناء أسرة السجين والمتغيب أو المفقود ولأبناء الأسر المهجورة أو المعلقة ممن هم دون سن الـ 18 عاما.

وقال الدكتور الصبحي إن الصرف لهذه الحالات سيتواصل بالبطاقات البنكية مسبقة الدفع حتى الحصول على رقم حساب بنكي، مع السماح لهذه الحالات بتحديث بياناتها عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو نظام الضمان بدون أن يكون رقم الحساب البنكي “الآيبان” إجباريا.

وأكد وكيل الضمان الاجتماعي أن هذه الاستثناءات تأتي مراعاة لذوي الظروف الخاصة الذين قد تواجههم بعض المعوقات في عملية تحديث البيانات، مشيرا إلى أن مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية بصيغته الحالية سيعجل بنقل تحويل المخصصات المالية إلى الحساب البنكي الشخصي للمستفيد، بهدف الحد من مشاكل البطاقات الحالية.

وبين أن توجه الوزارة لتحويل المعاشات الضمانية للحسابات الجارية جاء عقب تزايد شكاوي مستفيدي الضمان من تأخر إصدار البطاقات والأرقام السرية الخاصة بها، وللحد من مشاكل البطاقات الحالية، وهو ما دفع الوزارة إلى البحث عن حلول أخرى ونقل معاشات المستفيدين من حسابات الظل التي لا تحمل إي بيانات لصاحب البطاقة إلى حسابات جارية تحتوي على معلومات العميل.

لافتا إلى أن مشروع تحديث البيانات سيعجل بنقل معاشات مستفيدي الضمان إلى الحسابات الجارية، حيث تسعى إلى تحويل المخصصات المالية ل 837.072 ألف أسرة ضمانية يتبعهم 1.470.423 مليون شخص بعدد كلي يصل إلى 2.307495 مليون مستفيد من الضمان لحساباتهم البنكية الشخصية.