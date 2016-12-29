تسببت الأخطاء التي ارتكبها الحكم خالد صلوي في مباراة الشباب والنصر بإسقاط اسمه من قائمة الحكام الدوليين للعام 2017 بحسب مصادر «الشرق» التي كشفت أن الحكم صلوي كان من ضمن المرشحين لنيل الشارة الدولية قبل أن يتم استبعاده في اللحظات الأخيرة.

ووفقا لنفس المصادر فإن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت تتجه إلى ترشيح الحكم خالد صلوي في خانة دولية الشاطئية، لكن اللجنة قررت استمرار زميله عبدالله الأحمري كدولي شاطئية بعد إخفاقه في مباراة الشباب والنصر ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري جميل للمحترفين.

وتعرض الحكم خالد صلوي إلى انتقادات لاذعة بسبب ارتكابه أخطاء مؤثرة في مباراة الشباب والنصر، إذ احتسب ركلة جزاء مثيرة للجدل للشباب منحته التقدم في المباراة، قبل أن يحتسب هدفا للنصر سجله حسن الراهب رغم وقوعه في مصيدة التسلل.

وضمت قائمة الحكام الدوليين في العام 2017 كلا من تركي الخضير، فهد المرداسي، محمد الهويش، شكري الحنفوش، خالد الطريس، عبدالرحمن السلطان، سلطان الحربي (ساحة)، عبدالله الشلوي، محمد العبكري، عبدالرحيم الشمري، خلف زيد، فهد العمري، بدر الشمراني، هشام الرفاعي، فيصل القحطاني، ياسر السلطان (مساعدين)، ماجد الناصر (صالات)، عبدالله الأحمري (شاطئية).

وكانت لجنة الحكام قد استبعدت الحكمين الدوليين مرعي العواجي وصالح الهذلول من القائمة الدولية بسبب اعتزال الأول وفقدان الثاني فرصة الدخول لحكام النخبة في آسيا، وحل بديلا عنهما عبدالرحمن السلطان وسلطان الحربي، كما استبعد أحمد فقيهي وعبدالعزيز الأسمري من الحكام المساعدين ومنحت الدولية للثنائي فيصل القحطاني وياسر السلطان، فيما منحت دولية الصالات إلى الحكم نعيم بالطيور.

في غضون ذلك، رفض رئيس لجنة الحكام الرئيسة لكرة القدم عمر المهنا الحديث عن استبعاد الحكم خالد صلوي من قائمة الحكام الدوليين في العام 2017، مبينا أن المقاعد الدولية للاتحاد السعودي لكرة القدم من قبل الاتحاد الدولي «فيفا» تبلغ 18 مقعدا بواقع 7 لحكام الساحة، و9 للحكام المساعدين، ومقعد لحكم الصالات، ومثله لحكم كرة قدم الشاطئية، مشيرا إلى أن اللجنة تستفيد من مقعد حكم كرة القدم الشاطئية بترشيح حكم ساحة أو مساعد بسبب أن اللعبة ليست مفعلة حاليا.

وكشف المهنا لـ»الشرق» أن ترشيح صلوي وغيره من الحكام تم ترحيله للجنة المقبلة، مشددا على أنه لا يرغب في الحديث عن التوصيات التي رفعها خوفا من أن تحسب عليه، مؤكدا أنه رهن إشارة الاتحاد الجديد وأي جهة رسمية تحتاج إلى خدماته في الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، كشفت مصادر لـ»الشرق» أن تكليف طاقم تحكيم سعودي مكون من حكم الساحة صالح الهذلول ومساعديه أحمد فقيهي وعبدالعزيز الأسمري للمباراة المرتقبة بين الاتحاد وأتلتيكو مدريد الإسباني غدا الجمعة على ملعب «الجوهرة المشعة» في جدة ضمن احتفالات نادي الاتحاد بمرور 90 عاما على تأسيسه تأتي كنوع من التكريم لهذا الطاقم الذي تنتهي دوليته بعد هذه المباراة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٢) صفحة (١٤) بتاريخ (٢٩-١٢-٢٠١٦)