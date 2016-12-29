حديث الأطباء
حسن الخضيري
يا نحلة لا «تقرصيني» ولا...
يعلم الله أنني لم أنوي الكتابة، فالكتابات كثيرة، والحرائق أكثر، والسرقة حصلت ولا حياة لـمَنْ تنادي، لكن عندما قرأت الخبر ضحكت بشدة لدرجة البكاء. أعتقد أن جازان محسودة، ووجبت لها وعليها القراءة. الحرائق تتبعها سرقات، ولا نعلم المقبل! حاولت جاهداً كما يقال في العامية أن «أرقِّعها» لكن مع الأسف «ما تترقَّع»، فببساطة الشق أكبر من الرقعة، وإذا حاول أحدهم ترقيعها كما جرت العادة، وأحضر مرقِّعاً محترفاً يضاهي ليونيل ميسي في كرة القدم، فلن يستطيع فالمصيبة هذه المرة كبيرة، صعبة وقوية، وربما سنضطر إلى التضحية بالخيط والرقعة والإبرة وربما بميسي.
الحال كما يقول المثل: «قليل البخت يلاقي العضم في الكرشة». ويمكن «جت الحزينة تفرح ملقيتلهاش مطرح». وإلى أن يتم إيجاد الجناة دعونا نجد مخرجاً ونستبق النتائج، ونتهم النحس، ونردد: المنحوس منحوس ولو علقوا على بابه «راسه» فانوس. فبعد الحريق الشهير ووفاة كثيرين «مصرع 25 شخصاً»، وطول انتظار، جاء الدور على اللصوص الذين لم يكتفوا بكل ما حدث لمستشفى جازان العام، بل «زادوا الطين بلة»، حيث خططوا و»تكتكوا»، واستغلوا إجازة الأسبوع «وحتى لو فعلوها في يوم آخر فربما لا من شاف ولا من دري والله بالسر عليم»، لكنهم أدركوا أن الاحتياط واجب، فعبثوا بكاميرات المراقبة، وفي رواية أخرى أزالوها، وسرقوا بعض محتويات المستشفى من المعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية التي تقدر قيمتها بملايين الريالات.
أهالي جازان لم يعد في قاموسهم «يوم لك ويوم عليك»، بل أصبحت كل أيام المرض عليهم، فمذ شهور وصحة كثير منهم «كلها بصل»، ولم يعد للعسل مكان، وبعد الحريق أصبح لسان حالهم: «يا نحلة لا تقرصيني ولا أسألك عسل»
عزيزي الحرامي: لست وحدك سارقها، فهم كثر ولكن لا شيء نعرفه عنهم!
أتذكر أخي العزيز عندما أصيب الجنوب بحمى الوادي المتصدع طلع علينا شيخ من الجنوب و قال ما اصابكم من مصيبة فمن أنفسكم و بسبب ذنوبكم … أعتقد على هذا المنوال جيزان ذنوبهم كثيرة و يعاقبهم الله باللصوص. ..
ما أجمل عبارتك الأخيره
فهل من مستمعون؟ !!!
يا دكتور حسن تعدت الخط الاحمر …
ممنوع الاقتراب من النحل….
النحل لا يسرق….عدا نوع من النحل يستورد من مصر قوي البنيه يسرق العسل من الخلايا البلدي…وايضا نحل صغير الجسم يقال انه باكستاني او من شرق اسيا يسرق العسل ايضا…
لكن نحلنا البلدي مسكين يسرقونه وياخذون عسله ….
ولو حللت المساله تجد ان القات غالي الثمن وهو ادمان والحصول عليه يتطلب اموالا ضخمه…وهو كما هرمون الادريناليين او هرمون الشجاعه يجعلك تقدم ولا تحجم…لكن اتهام النحل والقات غير منطقي….ابتسم
ما رأي أبي نورة في عسل مهرجان الحبيل – جازان ؟
هناك من يقول أن عسل الحبيل يجعل المرء يكبر بسرعة !
كلام في الصميم ولكن ننفخ في قربه مخرومه
الحال كما يقول المثل: «قليل البخت يلاقي العضم في الكرشة».
ويمكن «جت الحزينة تفرح ملقيتلهاش مطرح».
وإلى أن يتم إيجاد الجناة دعونا نجد مخرجاً ونستبق النتائج،
ونتهم النحس، ونردد: المنحوس منحوس ولو علقوا على بابه «راسه» فانوس.
مختصر مؤلم ومحزن
ههههه …
” قليل امحظ يلاقي امعظم في امكرشة ” !
هذا مثل في السراة – وش وداه إلى تهامة !
” يا نحلة لاتقرصيني ولا ابغى لك عسل ” !
العسل هو الدواء والنحلة هي الحرامي ..
لا تداوونا واتركوا كيمرات مشفانا لنا !
خير من يخبرنا عنعسل النحل اثنان :
= الدكتور الفااااااضل عبد الرحمن الواصل ، باعتباره متخصصا في الزراعة والبيطرة ، في أمور النحل وتأبير النخل ..
= النحال الفاضل عليان السفياني الثقفي – أطال الله عمره وكثر عسله – باعتباره نحال يمارس رعي النحل في السهول والأدوية والوهاد ..
أهلنا في جازان انشغلوا عن المطالبة بتحسين الخدمة الصحية بالاحتطاب وشب النار من أجل إكرام الضيف .. ألا يقول أحدهم وهو يفتح الباب للطارق :
( يا مرحبا – يا مسهلا .. اقلطوا .. امبيت بيتكن – وامدار داركن ) ..
ثم يتجه لمراح الغنم ويختار أحسن ذبيحة لضيوفه ؟_
# لو _لم _أكن_غامدي_لتمنيت_ أني _ جازاني
جازان تستحق وتستاهل :
= أفضل مشفى تخصصي ..
= أفضل مختبر مركزي ..
= أفضل مركز لعلاج السكر والسموم ..
= أفضل مشفى نفسي/ نفساوي ..