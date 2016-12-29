تأهيل معلمي الخبر لدمج التطبيقات الحديثة في التعليم

أطلقت وحدة التدريب بمكتب التعليم بالخبر برامج تدريبية لدمج التقنية بالتعليم وشرح الدروس.

وأوضح رئيس وحدة التدريب بالمكتب عبدالله الضرغام، أن وحدة التدريب أطلقت برنامجاً تدريبياً اختتمت هذا الفصل ضمن مجموعة برامج في جانب «استخدام التقنية في التعليم» للمعلمين، مبيناً أن البرنامج حضره 24 معلماً في مقر مدرسة الخبر النموذجية، مؤكداً أهمية مواكبة تطور التقنية.

وذكر أن البرنامج يأتي ضمن برامج تدريبية في هذا الجانب تم إدراجها في الخط، واستعرض أهم التطبيقات في الحاسب الآلي، وتطبيقات الأجهزة الذكية، وملحقات الأجهزة، ومواقع تعليمية تابعة للوزارة، كما تم خلاله شرح نظري وعملي لكيفية استخدام التطبيقات ووظيفتها التي تخدم 3 أصناف «المعلم والطالب وأولياء الأمور».

واستعرض الضرغام خلال البرنامج أبرز تلك التطبيقات التي تدعم المعلم وأخرى تخدم الطالب في عملية التعلم مثل تطبيق «إلمنتيس» لمعلمي الكيمياء، وتطبيقات في اللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية، وأيضاً موقع المحتوى الرقمي الذي يشمل وسائط للمواد الدراسية من فيديوهات وفلاشات وأسئلة تفاعلية وألعاب تعليمية وكذلك بوابة عين للتعليم، وتطبيقات تواصل مع أولياء أمور الطلاب وطريقة وشروط استخدامها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٢) صفحة (٥) بتاريخ (٢٩-١٢-٢٠١٦)