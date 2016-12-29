أمير تبوك: المنابع النقية ستوفر حاجة المنطقة من مياه الشرب

تبوك ـ الشرق

دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، أمس، مشاريع للمياه بالمنطقة تجاوزت قيمتها 844 مليون ريال تضم مشروع مياه تبوك الشامل، وخزان مياه تبوك، ومبنى مركز خدمات العملاء.

وأكد أن المنطقة ستكون مكتفية من مياه الشرب من منابعها النقية، وقال «لقائي بوزير البيئة والمياه والزراعة ووكلاء الوزارة وما تم عرضه من خطة استراتيجية للوزارة يشعرنا بانطلاقة جديدة، وعهد جديد لوضع الزراعة والمياه والبيئة في بلادنا».

وكان في استقباله لدى وصوله موقع الحفل، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، ووكيل الوزارة للزراعة الدكتور فيصل السبيعي، ووكيل الوزارة للتنمية الزراعية الدكتور عماد الدعيجي، ووكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة، ووكيل الوزارة لخدمات المياه المهندس محمد موكلي، ومدير عام المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح الشراري، ومدير عام الزراعة بمنطقة تبوك الدكتور عمر الفقيه، وعدد من المسؤولين بالوزارة ومنسوبي مديريات المياه والزراعة بالمنطقة.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة في كلمة له، أن الوزارة تقوم بهذه المشاريع تحقيقا لتوجيهات الحكومة الرشيدة بإيصال الخدمات الأساسية لكل مناطق المملكة، مؤكداً أن مشروع مياه تبوك الشامل الذي بلغت تكلفته الإجمالية عند اكتماله 1750 مليون ريال سيشكل إضافة حقيقية لخدمة المنطقة بالمياه ليساهم في تغطية احتياجات مدينة تبوك ومحافظات المنطقة الساحلية وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تعنى بتوفير الاحتياجات المائية لمياه الشرب في المملكة.

من جهته، ذكر مدير عام المياه بالمنطقة أن عدد الآبار المنفذة بالمنطقة يبلغ 43 بئراً تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ «5.400 م3» في اليوم للبئر الواحد، يضخ منها حالياً كمية «86.400 متر مكعب» يومياً لمدينة تبوك، كما أن خزان مياه تبوك أنشئ على شكل برج سياحي يشتمل على عدد من المطاعم وجلسات للأفراد والعائلات وللاستقبالات، وكذلك مكاتب إدارية.

وأعطى الأمير فهد بن سلطان إشارة بدء انطلاقة تدفق المياه لمشروع مياه تبوك الشامل، كما دشن برج مياه تبوك ومركز خدمات العملاء، وتسلم هدية تذكارية من وزير البيئة والمياه.

وقام أمير المنطقة يرافقه وزير البيئة والمياه والزراعة بجولة داخل مبنى برج مياه تبوك، واطلع من ارتفاع 83 متراً عن سطح الأرض على مدينة تبوك.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٢) صفحة (٥) بتاريخ (٢٩-١٢-٢٠١٦)