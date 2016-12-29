محافظ الجبيل يدشن حملة الوقاية من السكري

دشن محافظ الجبيل عبدالله العسكر في حديقة السلام، أمس، فعاليات اليوم العالمي لمرض السكري لعام 1438هـ، تحت شعار «عيننا على السكري»، بحضور مدير مستشفى الجبيل العام والمراكز الصحية سعد الدوسري، ومدير التعليم في المحافظة ناصر الشمري.

وفور وصول محافظ الجبيل، قام بقص شريط المعرض المعد بهذه المناسبة، وتجول في أرجائه، واطلع على الأقسام المشاركة، وهي أقسام الصيدلة، والتثقيف الصحي، والتغذية، والطب المنزلي، والعلاج الطبيعي في المستشفى، إلى جانب التعليم، وعيادة سابك، والخدمات الصحية ببتروكيميا، وفريق عطائي لوطني التطوعي.

من جهته، أكد مدير مستشفى الجبيل العام، حرص وزارة الصحة على تفعيل يوم السكري العالمي، مبيناً أن الفعاليات التثقيفية والتوعوية في هذا العام ستستمر لمدة 3 أيام، مؤكداً أن السكري من أخطر أمراض العصر.

وأضاف أن عدد المصابين بالسكري في المملكة يبلغ حوالي ثلاثة ملايين و600 ألف شخص.

وقال: «يمكن الوقاية من مضاعفات داء السكري من خلال الكشف المبكر، والانتظام على البرامج العلاجية، والوعي بمختلف المضاعفات المحيطة بالمرض، كما أن النمط المعيشي الصحي القائم على التوازن بين النشاط الجسمي المناسب والنمط الغذائي الصحي يحقق الوقاية والصحة من المرض، ويحفظ من الإصابة من المضاعفات المختلفة».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٢) صفحة (٤) بتاريخ (٢٩-١٢-٢٠١٦)