الخبر: مركز إكرام الموتى يستقبل 1074 متوفى خلال عام

كشف تقرير إحصائي أصدره مركز إكرام الموتى في بلدية محافظة الخبر، عن وفاة 1074 شخصاً في الخبر خلال العام الماضي.

وذكر تقرير المركز الإحصائي للعام الماضي 1437هـ، أن المركز قام بالتعامل وأصدار تصاريح دفن للموتى في الخبر منهم 428 رجلاً، فيما بلغت جنائز النساء 269 جنازة، وبلغ عدد وفيات الأطفال 377 حالة وفاة، مبيناً أن عدد الحالات التي تم الخروج عليها من قِبل فرق المركز للحوادث المرورية والجنائية وحالات الغرق بلغت 184 حالة، فيما بلغ عدد خروج فرق المركز مع المستشفيات الحكومية والخاصة 311 حالة.

كما أقام المركز في جانب البرامج والأنشطة الاجتماعية حفل «لمسة وفاء» للأطفال الأيتام بالتعاون مع مبرة الإحسان الخيرية في الخبر، بهدف إدخال البهجة والسرور على نفوسهم، كما تم تنظيم إفطار صائم بالتعاون مع المبرة خلال شهر رمضان لجميع العاملين في المركز، بالإضافة إلى إقامة دورة خاصة للقسم النسائي بعنوان «حل المشكلات واتخاذ القرارات».

كما شهد المركز خلال عام 1437هـ زيارة عديد من الشخصيات، أبرزهم مفتي المنطقة الشرقية الشيخ خلف بن محمد آل مطلق، وإمام الحرم المكي الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، ورئيس مركز تكوين العلماء الشيخ الداعية محمد الددو الشنقيطي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٢) صفحة (٥) بتاريخ (٢٩-١٢-٢٠١٦)