انضمام 789 خريجاً إلى قوات الطوارئ بعد تدريبٍ في مكة المكرمة

بعد تدريباتٍ دامت 8 أشهر؛ احتفت إدارة التدريب في قيادة قوات الطوارئ الخاصة، أمس في مكة المكرمة، بتخريج 789 طالباً في دورتي مهام وواجبات قوات الطوارئ الخاصة التأهيلية أفراد 76 و77 لعام 1437/ 1438هـ.

وحضر نائب قائد القوات، اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي، حفل التخريج في مركز التدريب التخصصي بمكة. وشهد الحفل حضوراً كثيفاً لضباط وأفراد القوات.

واعتبر قائد المركز، المقدم ركن بندر بن عبدالله الصقيه، أن «الأمم أصعب ما يواجهها بناء العنصر البشري الذي يضطلع بالدور التنموي وبناء الحضارة».

وأكد في كلمته خلال الحفل المعدّ بهذه المناسبة «التدريب ما هو إلا وجه من وجوه التطوير في العنصر البشري ليضطلع بمهامه الفردية والمجتمعية الوظيفية».

وقال «إننا نحتفل.. بتخريج عددٍ من الطلبة الملتحقين بدورتي مهام وواجبات قوات الطوارئ الخاصة في عدة تخصصات»، مبدياً ارتياحه بعدما «وجدنا حرص المتدربين على بذل استطاعتهم لإبراز ما لديهم من مهارات قوامها الإتقان والتفاني والإخلاص مع ارتفاع في معنوياتهم لتلقي مزيد من العلوم الأمنية والبرامج التدريبية لمشاركة زملائهم ممن سبقوهم في ميدان الشرف والأمانة والأمن».

فيما ألقى أحد الخريجين كلمةً نيابةً عن زملائه.

وتوجَّه الخريجون بالشكر إلى قائد قوات الطوارئ الخاصة في المملكة، الفريق الركن خالد بن قرار الحربي، على رعايته حفل التخريج، وشكروا نائبه اللواء الطويرقي على تشريفه لهم، مؤكدين «هذا التشريف يعد حافزاً على البذل والعطاء والتضحية بكل غالٍ ونفيس من أجل رفعة وسلامة هذا الوطن؛ وتأدية الواجب أمام الله، ثم المليك والوطن، تحت راية التوحيد».

وقدَّم الخريجون، لاحقاً، عرضاً عسكرياً وبعض المهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب، ومنها مهارات الرماية، حيث أظهروا تميزاً، كما نفذوا عدداً من الفرضيات الأمنية حازت على إعجاب الحضور، مثل فرضية الجودو واجتياز الموانع والقناصة وأمن وحماية الشخصيات وغيرها.

وبعد إلقاء قسَم الولاء والطاعة؛ أُعلِنَت النتيجة العامة للدورتين، وتسلَّم المتفوقون والمتميزون جوائز، ثم أدى الخريجون نشيد شهداء الواجب.

وفي ختام الحفل؛ كُرِّم منسوبو مركز التدريب من ضباط وأفراد. وسلَّم المقدم الصقيه درعاً تذكارية إلى الفريق الركن الحربي وأخرى إلى اللواء الطويرقي.

وكان الفريق الحربي شهد، الإثنين الماضي في مركز التدريب التخصصي بالرياض، انضمام 425 خريجاً إلى قوات الطوارئ الخاصة بعد تدريب لـ8 أشهر في إطار الدورة التأهيلية لمهام وواجبات القوات (18 و19).

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٢) صفحة (٣) بتاريخ (٢٩-١٢-٢٠١٦)