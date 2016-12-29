تكريم داعمي «خلافة الغازي» في «تعليم الخرج»

استقبل مدير التعليم في محافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار، في مكتبه أمس، وفداً من قيادة المنطقة الوسطى برئاسة مدير فرع الشؤون الدينية ونائب رئيس خلافة الغازي العقيد يوسف الدعجان، ومدير صندوق التكافل وأمين اللجنة النقيب ظافر الشهري. وتم خلال اللقاء تكريم مدير التعليم، وقائدة المتوسطة الرابعة عشرة للبنات علياء الزهراني وسارة الأحمري، لدعمهما برنامج خلافة الغازي. من جهته، قدَّم الدكتور العبدالجبار شكره للوفد على التكريم، مؤكداً أن هناك شراكة ومبادرات بين المدارس وبرنامج خلافة الغازي في تعليم الخرج، وذلك لأهمية البرنامج الذي أقرَّته وزارة التعليم تقديراً لجهود المرابطين المشاركين في عملية «عاصفة الحزم» وبعدها عملية «إعادة الأمل»، مبيناً أن الإدارة تسعى لتوفير المناخ الملائم لشاغلي الوظائف التعليمية وتحقيق الاستقرار النفسي لهم بما لا يتعارض مع الأهداف الأساسية لسير العمل في الميدان التربوي. وأضاف أن تعليم الخرج يولي أسر المشاركين في مهام الدفاع عن الوطن اهتماماً كبيراً، من خلال تلمُّس احتياجاتهم وتقديم الرعايات والاحتياجات المادية والمعنوية والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية والنفسية الخاصة بهم، وذلك حسب الإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٢) صفحة (٥) بتاريخ (٢٩-١٢-٢٠١٦)