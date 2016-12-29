وكيل التعليم يقف على المشاريع التعليمية في «الشرقية»

وقف وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس البراك، أمس، على جملة من المشاريع التعليمية القائمة بالمنطقة الشرقية، ومن بينها مبنى التعليم الجديد الذي تحت الإنشاء، يرافقه مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس، وحضور المساعدين، ومدير إدارة المباني بتعليم المنطقة المهندس ناصر الجابر، والمهندس سلام المسلم.

وأكد المهندس البراك، أهمية تفعيل العلاقة الإيجابية بين المقاول وإدارات التعليم والالتزام بذلك بالكلمة الطيبة والتعامل الراقي باعتبار المقاولين شركاء إستراتيجيين لخدمة الوطن وأبنائنا الطلبة.

كما شاهد البراك، على هامش اجتماعه بمدير التعليم ومنسوبي إدارة المباني، عرضاً مرئياً حول المشاريع التعليمية بالمنطقة الشرقية ومشاريع الصيانة والترميم، إلى جانب مناقشة المشاريع المتعثرة، ووضع فرص التحسين لها بما يحقق الهدف المنشود.

من جهته، أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، أهمية الإشادة وتكريم المقاولين المتميزين والملتزمين المتعاقد معهم في جانب إنشاء وترميم وتأهيل المباني المدرسية، مبيناً أن هناك خيراً كثيراً من المقاولين الذين يلتزمون بتطبيق الشروط والمواصفات الفنية والمدة الزمنية المحددة للمشروع، والمطبقين لأعلى معايير الجودة تماشياً مع تبني القيادة الحكيمة لمعايير الجودة الشاملة، وتفعيلاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، ووزير التعليم بتبني الجودة الشاملة في كافة العمليات تحقيقاً للرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وتم في ختام الزيارة، تكريم منسوبي إدارة المباني والتشغيل والصيانة، وكذلك منسوبي الإشراف والتنفيذ، بحضور المساعد للخدمات المساندة سعيد الزهراني.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٢) صفحة (٥) بتاريخ (٢٩-١٢-٢٠١٦)