اتفاقية لتدريب أبناء الأسر المستفيدة من «بر الشرقية»

أبرمت جمعية البر في المنطقة الشرقية ومكتب التدريب التقني والمهني بالمنطقة ممثلاً في مكتب خدمة المجتمع والتدريب المستمر، أمس، اتفاقية مشتركة لتقديم برامج متخصصة لتدريب أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وتأهيلهم تمهيداً لإلحاقهم بسوق العمل.

ووقَّع الاتفاقية الأمين العام لجمعية البر في المنطقة الشرقية سمير العفيصان، ومدير مكتب التدريب التقني والمهني في المنطقة محمد السلوم.

وأوضح السلوم أن الاتفاقية جاءت تحقيقاً لرؤية 2030 لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، معتمدين بعد الله -عز وجل- على الموارد البشرية الوطنية المناسبة، كما تأتي ضمن رؤية مكتب التدريب التقني وجمعية البر للتكامل بين القطاع الخيري والقطاع التدريبي لنفع أبناء المستفيدين ومستفيدي الجمعية.

وأضاف أن الاتفاقية سيتم بموجبها تنظيم عدة برامج مجانية لمنسوبي الجمعية وبرامج أخرى تتولى رعايتها لغرض التوظيف، كما ستكون هناك برامج تطويرية لمنسوبي الجمعية، بالإضافة إلى التعاون في مجال العمل التطوعي للأسر المستفيدة من خلال الدعم الاجتماعي للأسر المنتجة والرياديين منهم، وذلك عبر تدريبهم وتأهيلهم الأسر في مجال سياسة المبيعات والتسويق وعرض المنتج والمزيج التسويقي لتحقيق عوائد مفيدة لهم، إضافة إلى إدارة الجانب المالي لإدارة الحسابات لمعرفة المصروفات وعدم الوصول للعجز.

وبيَّن السلوم أن عدد المدربين في المنطقة الشرقية التابعين للمكتب يبلغ ما يقارب 700 مدرب، فيما يصل عدد المدربات إلى 60 مدربة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٢) صفحة (٥) بتاريخ (٢٩-١٢-٢٠١٦)