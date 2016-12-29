تخريج 134 مستجداً في كتيبة مكافحة الشغب الثالثة

رعى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء عيسى الرشيد، في مقر كتيبة مكافحة الشغب الثالثة، أمس، حفل تخريج 134 طالباً من دورة الفرد الأساسي مستجدين منهاج «111» لعام 1438هـ، بحضور قادات الألوية والكتائب والوحدات ومديري الإدارات العسكرية للقطاع الشرقي.

وتلقَّى الطلبة الخريجون خلال الدورة عديداً من المهارات المختلفة، وتم تدريبهم على العلوم العسكرية والمهارات الميدانية التي ترفع من جاهزيتهم وتعزز قدراتهم في الذود عن الوطن الغالي.

وكان في استقبال اللواء الرشيد، قائد لواء الأمن الخاص الثالث اللواء عبدالوهاب الشهري، وقائد كتيبة مكافحة الشغب الثالثة العميد عاضه البقمي، وأركانات اللواء والكتيبة.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الرقيب أول سالم القحطاني، بعدها ألقى قائد كتيبة مكافحة الشغب الثالثة العميد عاضه البقمي، كلمة رحب فيها بمساعد الوكيل للجهاز العسكري لتشريفه الحفل، ووجَّه كلمة للخريجين، ثم ألقى الطالب العسكري خالد الدوسري كلمة الطلبة الخريجين، تلتها قصيدة شعرية بهذه المناسبة، بعدها تقدم الملازم فيصل السهلي طابور العرض العام، وقدَّم الطلبة عرض عسكري، ثم تقدم الرائد نايف الظفيري قائد دورة المستجدين بإلقاء القسَم وردده الخريجون بعده، ثم أعلن بعدها ركن عمليات كتيبة الشغب الثالثة العقيد محمد الوهابي، النتيجة العامة للدورة وأسماء المتفوقين، وتسلَّم قائد سرية المستجدين ومساعده شهادات الخريجين، وكذلك شهادات الشكر والتقدير للمدربين، وأعلن أسماء المتقاعدين وتم تكريمهم بدروع تذكارية.

من جهته، هنأ مساعد الوكيل للجهاز العسكري في القطاع الشرقي، الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء للقيام بالواجبات والمهام التي توكل لهم على أكمل وجه لخدمة الدين ثم المليك والوطن. وتسلَّم اللواء عيسى الرشيد في نهاية الحفل، درعاً تذكارية من قائد لواء الأمن الخاص الثالث.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٢) صفحة (٣) بتاريخ (٢٩-١٢-٢٠١٦)